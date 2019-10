Auf Nadja Abd el Farrag (54) ist anscheinend kein Verlass! In den vergangenen Jahren machte die Sängerin vor allem mit ihrem finanziellen Engpass Schlagzeilen, wegen dem sie für einige Zeit bei Freunden in einem luxuriösen Hotel unterkam. 2018 bot ihr ein Möbelanbieter eine sichere Einnahmequelle in Form eines Werbejobs an, bei dem sie ein festes Monatsgehalt erhalten hätte. Doch der Deal platzte wegen ihrer Unzuverlässigkeit. Nun sagte die Fernsehmoderatorin einen Auftritt ab – die Gage war ihr zu gering!

Auf einer Kirmes im nordrhein-westfälischen Stukenbrock sollte die Ex von Dieter Bohlen (65) am vergangenen Wochenende zwei Lieder zum Besten geben. Dafür winkte ihr eine Gage in Höhe von 500 Euro plus Unterbringung im Hotel. Doch am Abend vor dem Gig wartete auf Medienmanager Michael Weber eine böse Überraschung. "Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre", teilte er RTL.de mit. Bei einer Summe von 1.500 Euro hätte Nadja es sich anders überlegt. Dabei wollten ihr laut den Aussagen des Managers alle Beteiligten nur unter die Arme greifen, um ihre finanzielle Situation aufzubessern. "Aber dieser Frau ist nicht mehr zu helfen. Sie tritt alles mit Füßen!", schimpfte er weiter. Eine neue Chance bekäme sie von ihm nicht mehr.

Auch Naddel äußerte sich zu dem Vorfall und bestätigte, dass es ihr "einfach zu wenig Kohle" gewesen sei. "Ich habe den Auftritt zugesagt, hatte aber dann das Gefühl, dass er schon Anteile von der eigentlichen Gage abgezogen hat", beklagte sie sich über Michael Weber. Außerdem habe sie keinen Kontakt zum Veranstalter gehabt. Ein Vertrag habe sie ebenfalls nicht bekommen.

ActionPress Sängerin Nadja Abd El Farrag

ActionPress Nadja Abd el Farrag bei der Trachtentrends 2018 in München

ActionPress Nadja Abd el Farrag bei der Präsentation der Bücher "Achterbahn" und "STIMMT" auf der Leipziger Buch

