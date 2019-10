Kein Grund zu Feiern für Lavinia Wollny (20)? Als eines der vielen Kids von Silvia Wollny (54) wurde sie einem größeren TV-Publikum durch die Familien-Realityshow Die Wollnys bekannt. Abseits davon hält sich Lavinia dem Showbusiness eher fern. Dennoch begeistert sie Tausende Follower im Netz, zuletzt mit einem beeindruckenden Abnehmerfolg. Lavinias neuster Post wirkt dagegen etwas trüber – und das an ihrem Ehrentag!

Am Freitag feiert die Brünette ihren 20. Geburtstag und durfte sich dementsprechend über jede Menge Glückwünsche unter einem lässigen Instagram-Selfie freuen, das sie an diesem Datum gepostet hat. Ihr eigener Kommentar zum Foto scheint weniger freudig: "Der schlimmste Schmerz ist der, den du nicht erklären kannst und über den du auch nicht sprechen willst." Was genau dahinter steckt, erklärt Lavinia nicht – doch womöglich müssen sich die Fans der 20-Jährigen keine Sorgen machen, dass etwas Schlimmes vorgefallen ist.

Lavinia versieht ihre Insta-Beiträge oft mit nachdenklichen, teils melancholischen Sprüchen. So schrieb sie zum Beispiel darüber, dass Menschen immer das Schlechte in Anderen suchen oder jeder Verrat mit Vertrauen beginne. Und schon im Februar 2018 textete die Wollny-Schwester zu einem Selfie: "Schon krass, wie dreckig manche Menschen dir ins Gesicht lügen können, ohne dabei rot zu werden."

Instagram / fvck.thvm Lavinia Wollny, bekannt aus "Die Wollnys"

RTL II Lavinia und Silvia Wollny

Instagram / fvck.thvm/ Lavinia Wollny, Juli 2019

