Wie kam diese Entscheidung bei den Fans an? Bereits seit einigen Monaten ist Game of Thrones offiziell vorbei – wer bislang aber nicht die Gelegenheit hatte, das Ende der beliebten Fantasy-Serie zu sehen, kommt derzeit im Free-TV in den Genuss der letzten Staffel. Der Sender RTL2 zeigt seit dem 12. Oktober die finalen Folgen, allerdings fehlte ein spannendes Detail komplett.

Wie Quotenmeter berichtet, entsprach die Episode "Die Letzten der Starks" nicht ganz dem Original. Zum einen verlangsamte man beim Sender in einigen Szenen die Laufgeschwindigkeit der Folge – vermutlich, um diese nach 22 Uhr senden zu können. Zum anderen war aber auch der berühmt-berüchtigte Kaffeebecher, der bei Zuschauern für Furore gesorgt hatte, nicht mehr zu sehen.

Der To-Go-Becher war bei den Dreharbeiten offenbar vergessen worden und stand inmitten der Kulisse, was den Machern nach der erstmaligen Ausstrahlung reichlich Spott im Netz eingehandelt hatte. Der Sender HBO erklärte kurz darauf, dass man die Szene retuschieren werde, sodass das Heißgetränk bei zukünftigen Ausstrahlungen nicht mehr zu sehen sein wird – dies war hier nun offenbar der Fall. Was das Publikum wohl am 26. Oktober in der Ausstrahlung des Finales erwartet?

