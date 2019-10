JoJo Siwa scheint nicht zu den größten The Big Bang Theory-Fans zu gehören! Mit ihren 16 Jahren zählt die Blondine zu den aktuell gefragtesten Teenie-Stars und wird auch von Promi-Kids wie Kim Kardashians (39) Tochter North (6) gefeiert. Die Sängerin selbst steht auf Make-up und Schleifen in allen Farben – aber nicht auf Serien? Jojo schien TV-Star Mayim Bialik (43) zumindest nicht erkannt zu haben, als sie ein Selfie mit ihr machte!

Wie ein Instagram-Beitrag der 43-Jährigen erklärt, trafen die zwei beim Kaffeeholen in Los Angeles aufeinander. "Du hattest ganz klar keine Ahnung, wer ich bin (was total okay ist!), aber ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich bei unserem Treffen so komisch war", schrieb die Schauspielerin zu dem Schnappschuss mit JoJo. Eigentlich habe sie der Musikerin sagen wollen, dass beide sicher ein paar Fans gemeinsam haben und es daher cool wäre, ein Foto zusammen zu posten – offenbar erzählte sie JoJo letztlich aber nur, sie sei wie sie auch berühmt und wolle ein Foto mit der jungen Blondine.

In "The Big Bang Theory" verkörperte Mayim über mehrere Staffeln die verschrobene, aber liebenswerte Wissenschaftlerin Amy Farrah Fowler. Im Gegensatz zu ihrer Rolle trägt Mayim nun kurze Haare und meist eine ganz andere Brille – vielleicht wusste JoJo darum nicht, mit wem sie da so gut gelaunt ein Foto knipste.

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

Getty Images JoJo Siwa bei den Kids' Choice Awards 2019

