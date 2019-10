Sind die Sorgen unbegründet? Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) waren gerade zu Besuch in Südafrika – ihre erste offizielle Reise mit Baby Archie. Über den Trip wurde eine TV-Dokumentation gedreht, die kürzlich in Großbritannien ausgestrahlt wurde. Darin sprach das Paar unter anderem über den großen Druck, der auf ihm lastet. Genau dieser Druck beschäftigt auch Prinz William (37), er sorgt sich um seinen Bruder – aber das scheint gar nicht nötig zu sein.

Denn wie ein Insider jetzt der britischen Sun berichtet, fühle sich Prinz Harry "so stark wie nie". Die Reaktionen auf die Doku "Harry & Meghan – An African Journey" seien völlig überzogen gewesen, heißt es weiter. Und auch die Sorgen des Königshauses, das offenbar nicht begeistert davon war, dass Meghan und Harry so offen im TV über ihre Probleme gesprochen hatten, bezeichnete der Insider als "panisch". In der ITV-Doku hatte Harry auch über seine Beziehung zu Bruder William geredet. Derzeit befänden sie sich auf "unterschiedlichen Pfaden", sagte er.

Der 35-Jährige sieht die Gründe für die Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder in seiner Rolle als Prinz und als Mitglied der königlichen Familie sowie in dem Druck, unter dem die Familie stehe. "Aber wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein", bekräftigte Harry.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in London, 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Well Child Awards 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den Well Child Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de