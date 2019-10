Wie echt war diese Hochzeit? Sonntag geht es endlich los: Die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick geht an den Start! Kurz vor Ausstrahlung der ersten Episode ist auch bereits das erste Paar enthüllt worden: Ex-Bachelor Kandidatin Cindy (31) und Bartträger Alexander (45) werden sich das Jawort geben! Nun wurden aber Gerüchte laut, dass sich die beiden Dating-Show-Teilnehmer schon vor der Trauung gekannt haben sollen. Was ist dran an den Vorwürfen?

Wie Bild berichtete, erhob eine Zeugin, die die Dreharbeiten zur Hochzeit der beiden live beobachtet haben will, einen schweren Vorwurf: Cindy und Alex sollen sich bei der Eheschließung nicht zum ersten Mal getroffen haben. "Es hieß, die beiden hätten sich abgesprochen, um beide den TV-Ruhm mitzunehmen", behauptete die Quelle. Cindy und Alexander beteuerten jedoch gegenüber Promiflash, dass sie sich nicht bereits vor der Show gekannt hätten.

In einem früheren Statement erklärte Cindy, warum sie bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mitmacht: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Experten einen besseren Riecher in Sachen Partnerwahl haben als ich bisher", erklärte sie. Deshalb sei ihre Freude auch so riesig, bei der Sendung dabei sein zu können.

Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27. Oktober, um 17:30 Uhr, in Sat.1

