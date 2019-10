Na, wen haben wir denn hier? Erst vor rund einer Woche wurde bekannt, dass der Saturday Night Live-Moderator Pete Davidson (25) seine kurze Beziehung mit der Schauspielerin Margaret Qualley (25) beendet hat: Die beiden waren nur wenige Monate ein Paar. Darüber scheint Pete offenbar längst hinweg zu sein: Paparazzi-Aufnahmen zeigten ihn vor wenigen Tagen bis über beide Ohren strahlend vor dem Apartment des Models Kaia Gerber (18). Jetzt wurden die beiden zusammen gesichtet!

Läuft da etwas zwischen Cindy Crawfords (53) Tochter und Ariana Grandes (26) Ex? Nachdem der 25-Jährige vor wenigen Tagen die Wohnung der 18-Jährigen verlassen hatte, tauchten jetzt neue Fotos auf, die die zwei bei einer gemeinsamen Mußestunde zeigen! In einem Café in New York City brunchte das Paar gemeinsam und schien sich dabei blendend zu amüsieren. Selbst als Kaia kurz zu ihrem Smartphone griff, ließ der Komiker die Laufstegschönheit nicht aus den Augen.

Zu den Paar-Gerüchen haben sich bislang weder Pete noch Kaia geäußert. Fest steht aber, dass die Beauty seit ihrem Flirt mit Nachwuchsmodel Fenton Merkel Ende 2017 Single ist. Vor Kurzem gab sie zu, keine Energie für Beziehungen zu haben – das scheint mittlerweile anders auszusehen!

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson in New York City

Elder Ordonez / SplashNews.com Kaia Gerber in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson vor Kaia Gerbers Apartment

