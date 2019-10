Sie ist wieder da! Nach ihrer Auszeit aus dem Musikgeschäft wegen ihres Nervenzusammenbruchs im vergangenen Jahr, meldete sich Sängerin Selena Gomez (27) diese Woche zurück: Ihr neues Lied "Lose You to Love Me" kam am Mittwoch heraus und konnte inzwischen schon über 22 Millionen Abrufe auf Youtube verbuchen. Dass sie mit diesem Lied ihre harte Zeit, inklusive der Trennung und Verlobung von Justin Bieber (25) verarbeitet, lässt der Titel schon erahnen. Nun richtete sie sich im Netz auch mit einer persönlichen Botschaft direkt an ihre Fans!

Sel lud einen Ausschnitt ihres neuen Videoclips hoch und veröffentlichte ihn zusammen mit einer rührenden Nachricht an ihre Follower auf Instagram: "Danke, dass ihr alle an meiner Seite gestanden habt. In guten, aber eben auch in schlechten Zeiten. Ohne euch würde ich das alles nicht schaffen." Jetzt freue sie sich auf neue Abenteurer. Klingt ganz nach einem neuen Kapitel für die 27-Jährige. Unter dem Social-Media-Beitrag sammelten sich sofort unzählige Likes und zahlreiche Kommentare wie: "Danke, dass du so etwas Schmerzhaftes mit der Welt teilst, es dann aber in etwas Wunderschönes umwandelst – Vorbild." Ein anderer User schrieb: "All das, was du durchgemacht hast, war dafür, dass dieser Song die Charts stürmen kann. Jetzt setz dich zurück, werde gesund und schau zu, wie dein Song die Nummer eins wird!"

Vor wenigen Stunden kam sogar direkt der nächste Song online. Und auch zu dem Track hatte Selena auf Instagram etwas zu sagen: "Ihr seid mit mir zusammen durch all das gegangen und ich danke euch, dass ihr mich zum Bestmöglichen gepusht habt." Der Titel spricht auch bei diesem Song für sich: "Look At Her Now" – zu Deutsch: "Schaut sie euch jetzt an". Scheint, als wolle Selena klarmachen, dass sie aus all ihren Problemen der letzten Monate stärker zurückgekommen ist als je zuvor.

Theo Wargo/Getty Images, MEGA Collage: Selena Gomez und Justin Bieber, Musiker

Actionpress/ Oleg Nikishin / TASS Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

