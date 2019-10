So sieht wahre Geschwister-Liebe aus! Die zwei gemeinsamen Kinder Milan (5) und Arielle (3) krönen das Liebesglück von TV-Star Oksana Kolenitchenko (32) und ihrem Mann Daniel. Seit 2012 ist das junge Paar glücklich verheiratet. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin teilt im Netz regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Auswandererfamilie in Kalifornien. Einer ihrer neuesten Posts könnte bezaubernder kaum sein – ihre beiden Sprösslinge begeistern ihre Community.

"Meine Babies, das Wertvollste der Welt", schrieb Oksana neben dicken, roten Herz-Emojis. Das Instagram-Bild zeigt den süßen Nachwuchs eng nebeneinanderstehend. Schützend legen beide Geschwister die Arme umeinander, während die dreijährige Arielle stolz zu ihrem älteren Bruder Milan hinaufschaut. Die Follower der gebürtigen Russin sind gerührt: "Wie süß die beiden sind" oder "Einfach goldig!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Vor rund einem Jahr war das Vierergespann mit Sack und Pack in die USA gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Kids werden während dieses Abenteuers sicherlich viel lernen – unter anderem die englische Sprache.

