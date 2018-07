Ein Fashion-Statement für ihr neues Domizil! Seit einiger Zeit leben Oksana Kolenitchenko (30) und ihre Liebsten in den USA: Mit Ehemann Daniel und den gemeinsamen Kids Milan (3) und Arielle (1) bewohnt die Unternehmerin nun eine Bleibe in Los Angeles. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wollen die Blondine und ihr Gatte einen neuen Club eröffnen. Ihre neue Wahlheimat zelebrierten die Kolenitchenkos nun im Familien-Partnerlook – in den Farben der US-Flagge!

Zum Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten postete die 30-Jährige einen Schnappschuss, um allen Followern einen schönen Tag zu wünschen. "Fröhlichen 4. Juli", schrieb Oksana zu dem Pic, auf dem sie, Daniel, Milan und Arielle komplett in Blau und Rot gekleidet sind – das Weiß der Flagge ergänzt die Influencerin mit ihrer stylishen Sonnenbrille. Besonders niedlich: Ihr Töchterchen trägt zum knallroten Tütü eine farblich passende Mini-Handtasche! Ob da wohl die fashionbegeisterte Mama nachgeholfen oder die Kleine sich das Accessoire gar selbst ausgesucht hat?

Dass die Kolenitchenkos von ihrem neuen Wohnort begeistert sind, verwundert kaum. Bereits vor dem großen Umzug schwärmte Oksana im Promiflash-Interview: "Ich will als Mami jetzt den Ort finden, wo meine Kinder auch am Ende glücklich sein werden. Wir gehen dieses große Abenteuer jetzt ein, bevor sie in die Schule müssen." Die Betreuungsplätze waren schon gesichert, bevor die Eltern eine neue Partylocation in Los Angeles fanden. Wie es aussieht, lieben die Promi-Auswanderer ihre Wahlheimat nach wie vor!

