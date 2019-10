Es war einmal vor langer Zeit: Iris (51) und Uwe Abel (49) im Märchen-Modus! Am Dienstagabend fand im Berlin Dungeon die alljährliche Halloweenparty von Natascha Ochsenknecht (55) statt. Zu diesem schaurig schönen Anlass hatte der TV-Star auch das Bauer sucht Frau-Traumpaar eingeladen – das sich ein ganz besonderes Couple-Kostüm hat einfallen lassen. Iris und Uwe gaben eine Horror-Version von Schneewittchen und dem Wolf ab.

Mit dieser Verkleidung konnten sich die einstigen Sommerhaus der Stars-Sieger unter all den gruseligen Promi-Gästen auf alle Fälle sehen lassen! Die stark erschlankte TV-Bäuerin machte in ihrem roten Kleidchen samt Korb und dicker Fake-Fleischwunde im Gesicht eine fürchterlich gute Figur. Doch Uwe stand seiner Frau in nichts nach: Der Landwirt schlüpfte in eine gespenstige Wolfs-Kostümierung inklusive Maske, der durch seinen Bart das gewisse und haarige Etwas verliehen wurde.

Auf dem Event trafen Iris und Uwe auf alte Bauern-Bekannte! Auch Bruno und Anja Rauh schmissen sich in Schale und hatten ihre grauenerregende Maskerade aufeinander abgestimmt: Die zwei gingen als unheimliches Hexenpärchen.

Promiflash Uwe und Iris Abel im Promiflash-Interview, Juni 2019

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel als der böse Wolf und Schneewittchen

Instagram / iris.abel.official Bruno und Anja Rauh sowie Iris und Uwe Abel bei der Halloweenparty im Berlin Dungeon 2019

