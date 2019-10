Wie die Zeit verfliegt! Celine Dion (51) ist Mutter von drei Söhnen und stolz auf ihre Familie, die auch nach dem Tod von Vater René Angélil (✝73) im Jahr 2016 fest zusammenhält. Ihr ältester Spross René-Charles ist bereits 18 Jahre alt und auch die Zwillinge Nelson und Eddy, die 2010 geboren wurden, sind inzwischen ganz schön herangewachsen. Die Sängerin, die ihr Privatleben sonst sehr aus der Öffentlichkeit heraushält, zeigte jetzt, wie groß ihre beiden Jüngsten bereits geworden sind.

In einem Instagram-Post, mit dem die 51-Jährige ihren Zwillingen am Mittwoch zum neunten Geburtstag gratulierte, sind Nelson und Eddy zu sehen. Auf einem Bild schauen die beiden gut gelaunt in die Kamera, auf einem weiteren blödeln sie einfach nur herum und zeigen damit, dass sie auch nach dem Tod ihres Papas die Lebensfreude nicht verloren haben. Zu dem Foto schrieb Celine: "Verdoppelt das Lachen und die Liebe. Herzlichen Glückwunsch zum neunten Geburtstag, Nelson und Eddy! Ich bin so stolz auf meine Jungs. Ich liebe euch", so die Entertainerin.

Celine ist seit einigen Wochen auch wieder beruflich unterwegs. Am 15. November veröffentlicht sie ihr neues Album "Courage", für das sie bereits seit September erneut auf großer Welttournee ist.

Instagram / celinedion René-Charles, Nelson und Eddy Angélil mit ihrer Mutter Celine Dion

Anzeige

Getty Images Celine Dion mit ihrem Sohn René-Charles Angélil bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren drei Söhnen am 6. Geburtstag der Zwillinge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de