Da hat sich Herzogin Meghan (38) eine wahrlich royale Überraschung einfallen lassen! Die ehemalige Schauspielerin nimmt als Mitglied der britischen Königsfamilie heutzutage ganz andere Termine wahr als früher: weniger rote Teppiche, mehr Charity-Arbeit. Dabei unterstützt die royale Brünette am liebsten Projekte und Organisationen, deren Themen ihr auch schon vor der Hochzeit mit Prinz Harry (35) wichtig waren. Eine Veranstaltung zur Gleichberechtigung der Geschlechter lag Meghan dabei wohl so sehr am Herzen, dass sie sogar einen Überraschungsgast mitbrachte: ihren geliebten Ehemann!

Am Freitag fand auf Schloss Windsor eine Gesprächsrunde zum Thema Gleichberechtigung statt. Meghan überraschte die überwiegend weiblichen Anwesenden, indem sie unangekündigt ihren Gatten mitbrachte – und bedankte sich, dass man "ihn einfach so hereinplatzen lasse". Die 37-Jährige betonte, dass es wichtig sei, dass auch Männer in der Diskussion um Gleichberechtigung Gehör finden. "Das ist etwas, das meinem Mann sehr wichtig ist – und er arbeitet seit 2013 in diesem Bereich, was viele Leute gar nicht wissen. Man kann nicht nur mit Frauen darüber sprechen, Frauen zu stärken", erklärte die Herzogin von Sussex laut Just Jared.

Diesen Standpunkt hatte Meghan bereits auf einem Event im März vertreten – wenige Wochen, bevor ihr erster gemeinsamer Nachwuchs mit Prinz Harry auf die Welt kam. Söhnchen Archie wollen die beiden entsprechend auch mit feministischen Werten erziehen.

