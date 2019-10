Ingo Kantorek (✝44) hat eine große Lücke im Leben seiner Liebsten hinterlassen. Vor zwei Monaten sind der Köln 50667-Star und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Was sicher nicht viele Fans über den Schauspieler wussten: Der TV-Gourmet Jumbo Schreiner (51) war sein bester Freund. Den Italienurlaub, aus dem Ingo und Suzana nicht heimkehren sollten, verbrachten die beiden Kumpels zusammen. Nun enthüllte Jumbo ein tragisches Detail in Bezug auf den Unfall: Er hatte Ingo an dem schicksalhaften Tag noch überreden wollen, später loszufahren.

Moderator Jumbo war Teil der Dokumentation Ingo Kantorek - ein Leben voller Leidenschaft, die am Mittwoch im TV ausgestrahlt wurde. Darin sprach er über die letzten gemeinsamen Momente mit seinem Weggefährten. Er, Ingo und Suzana hätten ein paar wundervolle Tage zusammen am Gardasee verbracht. Am 16. August musste der Gastronom aus beruflichen Gründen zurück nach Deutschland. Daraufhin hätten der "Köln 50667"-Darsteller und seine Partnerin entschieden, ebenfalls die Heimreise anzutreten. "Ich meinte noch zu ihm: 'Du musst nicht fahren, bleib doch noch einen Tag. Entspann dich, setz dich noch einen Tag in die Sonne!'", erinnerte sich Jumbo. Doch Ingo wollte nicht ohne ihn dort bleiben.

Ein paar Stunden später wollte sich Jumbo erkundigen wollen, ob Ingo und Suzana die 900 Kilometer lange Autofahrt gut überstanden haben. "Ich hab mir noch gedacht, ich schick denen noch eine SMS, ob die gut heimgekommen sind – das war meine letzte Nachricht an Ingo um 21 Uhr", schilderte der Profi-Koch. Er habe nie eine Antwort bekommen. Mitten in der Nacht raste das Auto des Paares auf einem Autobahnzubringer in einen parkenden LKW.

RTL II / René Schiffer Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Star

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Jumbo Schreiner im Jahr 2013

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de