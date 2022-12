Jumbo und Catja Schreiner haben mehrere Flitterwochen-Pläne

Jumbo (55) und Catja Schreiner haben ganz konkrete Vorstellungen! Für den Alles-Tester bei "Galileo" könnte es aktuell privat kaum besser laufen: Die TV-Bekanntheit und seine Liebste haben sich das Jawort gegeben. Die romantische Trauung soll in einem kleinen Rahmen stattgefunden haben – nur das Paar und der Fotograf waren beim Standesamt anwesend. Wie geht es für das Paar nach der Hochzeit weiter? Mit Promiflash sprach Jumbo über die Flitterwochen-Pläne der beiden.

Im Promiflash-Interview verriet der 55-Jährige, dass sich die Frischvermählten noch nicht entscheiden konnten, wohin es für sie in den Pärchenurlaub gehen wird. "Variante eins: Wir machen eine Eastcoast-Westcoast-Tour durch die Vereinigten Staaten von San Francisco nach New York", erklärte er. "Variante zwei: Wir würden gerne mal nach Australien jetten, um zu gucken, ob die Kängurus sich auch so lieb haben wie wir", scherzte Jumbo. Die dritte Option wäre eine Reise mit dem Wohnmobil quer durch Italien.

Mit Promiflash plauderten die zwei auch über ihre gemeinsame Zukunft und die Familienplanung. "Wir haben keine Pläne, denn wer viel plant, muss auch viel über den Haufen werfen", stellte Catja klar. Sie selbst habe nie gedacht, dass sie sich "schockverliebe" und zu Jumbo nach München ziehe: "Und deswegen machen wir keine Pläne und machen genauso weiter, lassen uns überraschen und schauen ganz positiv in die Zukunft."

Instagram / jumbo__schreiner Jumbo Schreiner und seine Frau Catja im November 2022

Instagram / jumbo__schreiner Catja und Jumbo Schreiner, November 2022

Instagram / catja_schreiner Catja Schreiner, Frau von Jumbo Schreiner

