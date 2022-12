Darum heiratete Jumbo Schreiner seine Catja ganz ohne Gäste

Jumbo Schreiner (55) und seine Frau Catja wählten ganz bewusst einen kleinen Rahmen! Bei seinen TV-Auftritten als Alles-Tester bei "Galileo" konnte es nie groß genug sein: Alle seine Testobjekte waren immer im XXL-Format. Bei seiner Trauung sah das nun ganz anders aus – bis auf den Standesbeamten und einen Fotografen war neben dem Brautpaar nur Jumbos Hund dabei. Promiflash verrieten die zwei nun, wieso ihnen das am liebsten war.

"Wer ist wichtig bei einer Hochzeit? Die Braut und der Bräutigam. Die Location und sonst nichts", erklärte Jumbo im Gespräch mit Promiflash seine Sicht der Dinge. Schließlich habe man sich so am besten aufeinander konzentrieren können: "Ich war auf Hochzeiten mit 50 Gästen, von denen 25 die Suppe zu kalt und 25 die Suppe zu warm fanden, 25 die Braut zu hübsch und 25 nicht passend angezogen". Querelen dieser Art habe man sich so erspart: "Wir haben uns für diesen intimen Kreis entschieden, weil wir uns so am wohlsten fühlen."

Ihr Eheglück wollen Jumbo und Catja im kommenden Jahr aber auch mit Freunden und Familie feiern – und zwar in ihrem Haus am Gardasee. "Das ist unser Herzensplatz und genau da werden wir mit unseren Herzensmenschen im Sommer noch ein schönes Fest feiern", erzählte die Sängerin.

Instagram / jumbo__schreiner Jumbo Schreiner und seine Frau Catja im November 2022

Jumbo Schreiner, bekannt aus "Galileo"

Jumbo Schreiner und seine Frau Catja

