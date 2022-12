Ohne Kniefall: So lief Jumbo Schreiners Antrag an Catja

Jumbo Schreiner (55) braucht kein großes Trara! Der Münchner war vor allem als Food-Tester für das ProSieben-Infotainmentmagazin "Galileo" bekannt geworden. Mittlerweile ist der TV-Star, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Thomas heißt, auch als Unternehmer mit seiner eigenen Modelinie "Jumbo Big Size" und diversen Grill- und BBQ-Produkten erfolgreich. Vor einigen Tagen hatte der Zwei-Meter-Mann seine Trauung bekannt gegeben. Im Promiflash-Interview verriet Jumbo jetzt, wie unspektakulär der Antrag eigentlich ablief.

Der Bayer und seine Liebste Catja brauchten offenbar keine großen Worte und Gesten. Gegenüber Promiflash meinte der 55-Jährige: "Wenn du als Mann eine Frau triffst, die dich so in den Bann zieht und du merkst, dass die Frau auch von dir in den Bann gezogen wurde, dann gibt es da nicht viel Antrag zu machen." Die Turteltauben waren sich wohl schnell einig. "Ich habe gesagt 'Dir ist schon klar, was wir machen?' und sie hat gesagt 'Ja, natürlich!' und damit war alles geklärt. Da gab es kein großes Auf-den-Knien-Herumrutschen," verriet Jumbo.

Das Paar trat ebenfalls ohne großen Aufwand – und vor allem ganz ohne Gäste – vor den Altar. "Wer ist wichtig bei einer Hochzeit? Die Braut und der Bräutigam. Die Location und sonst nichts", hatte Jumbo im Gespräch mit Promiflash seine Sicht der Dinge erklärt.

Instagram / jumbo__schreiner Jumbo Schreiner und seine Frau Catja im November 2022

Instagram / jumbo__schreiner Jumbo Schreiner, bekannt aus "Galileo"

Instagram / jumbo__schreiner Jumbo Schreiner und seine Frau Catja, September 2022

