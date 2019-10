Herzogin Meghan (38) bekommt Unterstützung! Die Frau von Prinz Harry (35) hatte sich kürzlich in einem Interview offener gegeben, als man es von Royals gewohnt ist. Die einstige Schauspielerin gab zu, mit ihrer neuen Rolle als Mitglied der britischen Königsfamilie zu hadern. Wegen ihrer Aussagen prasselte anschließend von vielen Seiten heftigste Kritik auf die gebürtige US-Amerikanerin ein. Doch jetzt erhält Meghan von Superstar Robbie Williams (45) Rückendeckung.

Der britische Sänger stellte sich in einem Interview mit spot on news auf die Seite der 38-Jährigen. "Meghan ist eine normale Frau, die versucht, mit den Gegebenheiten zurechtzukommen", erklärte der "Angels"-Interpret. Es sei schließlich nicht die Schuld der einstigen Suits-Darstellerin, dass sie sich ausgerechnet in einen so berühmten Mann verliebt habe. Zudem seien die Vorwürfe gegen die Mutter des kleinen Archie Harrison völlig fehl am Platz: "Dieser ganze Hass, der ihr entgegengebracht wird, sollte für Menschen aufgespart werden, die schreckliche Dinge tun."

Die Unterstützung durch den dreifachen Familienvater kommt nicht von ungefähr. Der einstige Take-That-Sänger versteht sich nämlich bestens mit Harry und Meghan. "Ich habe in ihnen gute Freunde gefunden und finde, dass sie wirklich großartige Menschen sind. Ich bin froh darüber, mit solch gutherzigen Menschen Zeit verbringen zu dürfen", erklärt er. Das zeigte sich auch auf der Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018: Damals zählten Robbie und seine Frau Ayda Field (40) zu den exklusiven Gästen des Royal-Paares.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dublin, 2018

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei Prinzessin Eugenies Hochzeit

