Ehrliches Geständnis von Selma Blair (47). Vor genau einem Jahr offenbarte die Schauspielerin, dass sie an Multipler Sklerose, einer unheilbaren und sehr aggressiven Nervenkrankheit, leidet. Für den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit erntete der Hollywood-Star viel Respekt und rührte Fans und Kollegen. Jetzt erklärte der "Eiskalte Engel", was sie zu dem mutigen Schritt bewegt hatte: die Angst vor Gerüchten über einen Alkoholrückfall!

Selma war einer der prominenten Gäste auf dem "Time 100 Health Summit", dem Gesundheitsgipfel des US-Magazins Time. Wie das Online-Portal Independent berichtet, gestand sie dort während einer öffentlichen Gesprächsrunde: Sie hatte Angst, man würde ihre Krankheitssymptome fehldeuten. "Ich wollte nicht, dass die Leute denken, dass ich betrunken bin, weil ich diese Vorgeschichte habe", so Selma. "Ich bin nüchtern und so stolz darauf. Das ist also wirklich der Grund. Mit ist es lieber, wenn jemand denkt: 'Oh, sie wird im Rollstuhl sitzen', anstatt zu glauben, dass ich die Minibar geplündert habe."

Die 47-Jährige litt jahrelang unter Angstzuständen, Depressionen und Alkoholsucht. 2016 zog sie jedoch die Notbremse und schaffte es, gegen ihre Krankheiten anzukämpfen. Seitdem trinkt die Schauspielerin keinen Tropfen Alkohol mehr.

