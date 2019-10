Kraftlosigkeit, Taubheit und Müdigkeit – die klassischen Vorzeichen der Krankheit von Selma Blair (47). Eine lange Zeit wusste die Schauspielerin, die vor allem durch die Filme "Eiskalte Engel" und "Hellboy" bekannt ist, nicht, was mit ihr los ist! Im August 2018 bekam der Hollywood-Star dann die Schock-Diagnose: Multiple Sklerose. Anzeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist, gab es aber schon früher. Warum also ignorierte die 47-Jährige die Hinweise nur?

Gegenüber TIME 100 Health Summit schildert sie jetzt, wieso sie nicht schon eher zum Arzt gegangen ist: "Ich dachte einfach, menschliche Körper sind eigenartig. Ich bin kein Hypochonder. Ich bin diejenige, die eher sagt, wir sind robust." Auf die Frage, ob sie rückblickend etwas anders gemacht hätte, antwortet sie nur, dass sie eventuell früher um eine MRT-Untersuchung gebeten hätte. Zu spät erkannten die Ärzte, dass es sich bei ihren Symptomen um MS handelt. "Ich habe einfach nicht nach dieser Untersuchung gefragt und niemand dachte daran, sie mir zu geben", erinnert sie sich zurück.

Inzwischen ist sie eine Inspiration für viele MS-Erkrankte geworden. Auf dem Event Race to Erase MS in Los Angeles wurde sie im Mai dieses Jahres mit der Medaille der Hoffnung geehrt. Sie teilt immer wieder öffentlich, wie sie mit ihrer Diagnose umgeht und wie sie sich dabei fühlt. Die Schauspielerin macht kein Geheimnis daraus – erst kürzlich zeigte sie sich nach ihrer Chemotherapie mit einer Glatze und stößt immer wieder auf Anerkennung und Bewunderung.

Getty Images Selma Blair im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Selma Blair 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Selma Blair beim Time 100 Health Summit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de