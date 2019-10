Angelina Jolie (44) spricht über ihre radikale Krebs-Vorsorge! Die Schauspielerin verlor ihre Großmutter, Mutter und Tante durch die gefährliche Krankheit – und auch ihr wurde ein erhöhtes Krebsrisiko attestiert. Daher traf die sechsfache Mutter durch mehrere operative Eingriffe Vorsorgemaßnahmen: Sie ließ sich vor einigen Jahren die Brüste amputieren sowie die Eierstöcke und den Eileiter entfernen. Jetzt spricht der Hollywoodstar über diese Erfahrungen!

In einem langen Essay, der im Magazin Time veröffentlicht wurde, gibt Angelina intime Einblicke und betont, dass sie ihre Entscheidung nicht bereue: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, um meine Chancen zu verbessern, meine Kinder aufwachsen zu sehen und meine Enkel kennenzulernen." Die Konsequenzen habe sie dafür in Kauf genommen – und leide auch nicht an den Spuren der Operationen. "Ich denke, unsere Narben erinnern uns daran, was wir überwunden haben. Sie machen uns einzigartig", erklärt die "Maleficent"-Darstellerin.

Trotz der chirurgischen Behandlungen hören die Arztbesuche für die Ex von Brad Pitt (55) allerdings nicht auf: "Ich habe Hormonpflaster und muss regelmäßig zu Untersuchungen", schildert die 44-Jährige. Sie spüre zwar, wie sich ihr Körper deswegen verändere, doch das sei ihr egal – schließlich sei sie dafür am Leben!

