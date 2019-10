Findet sich Prinz Harry (35) mit seinem Leben als Royal nicht zurecht? Der Sechste in der britischen Thronfolge hat in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst durch seine Presse-Klage und dann durch eine überraschend offene TV-Doku, in der er über den Druck spricht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ein Royal-Experte ist sich sicher, den Grund dafür zu kennen: Angeblich hat Harry immer noch Probleme mit seiner Rolle im Königshaus!

Das meint zumindest Adelsexperte Richard Palmer. In der Doku "Harry & Meghan: An African Journey" habe man gesehen, dass es dem 35-Jährigen und seiner Frau, Herzogin Meghan (38), wichtig sei, authentisch und echt zu wirken. Das sei mit dem Royal-Leben aber kaum zu vereinbaren. "Sie kennen sich selbst nicht und sie kennen ihre Rolle nicht. Es ist offensichtlich, dass er sie sucht, seine Rolle aber bisher noch nicht gefunden hat", erklärte Richard im Podcast Pod Save The Queen. Dass Harry selbst noch so unsicher sei, was von ihm erwartet wird, würde auch nicht spurlos an seiner Frau vorbeigehen: "Er kämpft offensichtlich damit, seine Rolle einzunehmen und es scheint so, als wollte er das gar nicht. Und ich glaube, das beeinflusst auch sie."

Wie unsicher Meghan immer noch in Sachen königlicher Etikette ist, habe man vor Kurzem bei einem Solo-Termin der 38-Jährigen sehen können, so der Adelsexperte weiter. So habe die Gastgeberin Meghan begrüßen wollen, sich dabei an die royalen Gepflogenheiten gehalten und einen Knicks gemacht. Die einstige Schauspielerin wollte hingegen die Frau umarmen, sodass am Ende beide unglücklich miteinander kollidierten.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor, Oktober 2019

Getty Images Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2019

Royalfoto/ActionPress Kate Robertson und Herzogin Meghan beim One Young World Summit 2019

