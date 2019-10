Ashley Benson (29) zeigt viel nackte Haut! Fast täglich gibt die Schauspielerin in den sozialen Medien Einblicke in ihr Leben und füttert ihre über 20 Millionen Abonnenten mit Updates. Dabei setzte der Pretty Little Liars-Star allerdings nie besonders auf knappe Outfits oder Freizügigkeit – bis jetzt. Nach einem heißen, halb nackten Post der US-Amerikanerin ist das Netz ganz aus dem Häuschen!

Auf Instagram lud das Model am Mittwoch einen gewagten Schnappschuss hoch: Nur in BH und mit aufgeknöpfter Jeans steht die Beauty vor dem Spiegel. Damit präsentiert sie zudem ein weiteres Mal ihre neue Frisur, die sie seit Anfang Oktober trägt. Anstelle ihrer blonde Mähne glänzen nun schokoladenbraune Haare. Ihre Fans sind von dem Bild begeistert, das sie mit zahlreichen Komplimenten und erfreuten Emojis kommentieren.

Näher kommen ihre Fans diesem hotten Anblick wohl nicht – im Gegensatz zu Ashleys Freundin Cara Delevingne (27). Seit vergangenem Jahr sind die Schauspielerin und das Topmodel unzertrennlich. In einem Interview mit der Plattform Porter schwärmte Cara im September von ihrer Liebe: "Sie ist die erste Person, die gesagt hat: 'Du kannst mich nicht wegstoßen. Ich werde gut zu dir sein, ich liebe dich.'"

Getty Images Schauspielerin Ashley Benson

Instagram / ashleybenson Schauspielerin Ashley Benson

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson 2019 in New York

