Mit diesem Kostüm schießen sie definitiv den Vogel ab! Halloween steht vor der Tür und die internationalen Promis tummeln sich aktuell auf zahlreichen Grusel-Partys. Auch Justin Timberlake (38) und Ehefrau Jessica Biel (37) sind schon ganz Feuer und Flamme und machten gemeinsam eine Sause unsicher. Und die beiden ließen sich in puncto Verkleidung etwas ganz Besonderes einfallen – nullachtfünfzehn kann schließlich jeder!

Das Paar war zu Gast bei der alljährlichen Casamigos-Halloween-Party in Beverly Hills – und ein Glück hielten Paparazzi das wohl kreativste Pärchen-Kostüm des Abends fest. Jessica verwandelte sich in eine frühere *NSYNC -Version ihres Ehemanns Justin und trug dafür eine Kopie eines legendären Bühnenkostüm des Sängers. Mit ihrem metallischen Overall, der blauen Sonnenbrille und einer lockigen Perücke könnte sie tatsächlich fast als Double des ehemaligen Boygroup-Stars durchgehen!

Und Justin? Der verkleidete sich im Gegenzug nicht etwa als Schauspielerin, dennoch brachte sein Outfit mit Sicherheit zahlreiche Partybesucher zum Schmunzeln. Passend zum Look seiner Frau schlüpfte er in ein Mikrofon-Kostüm. Wie gefällt euch der Aufzug der beiden? Ist es womöglich das witzigste Couple-Kostüm ever? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

J.M. HAEDRICH/SIPA/ActionPress Justin Timberlake und Jessica Biel

Anzeige

enewsimage/ActionPress Justin Timberlake und Jessica Biel

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Justin Timberlake im Halloween-Kostüm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de