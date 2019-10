Die Modelmama ist stolz auf ihren neuen Nachnamen! Nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (30) nutzt Heidi Klum (46) weiter ihren Mädchennamen, unter dem sie der Welt seit über 20 Jahren bekannt ist. Bürgerlich heißt die GNTM-Jurychefin aber mittlerweile wie ihr Partner. Ihre Liebe bringt sie nicht nur regelmäßig mit Paarfotos, sondern nun auch mächtig stolz mit zwei für sie gemachten Accessoires zum Ausdruck!

Auf ihrem Instagram-Account ließ Heidi ihre Follower vor Kurzem an schillernden Aufnahmen

teilhaben. Für den Besuch einer Party hatten das aus Bergisch Gladbach stammende Supermodel und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Körper mit Glitzer bestreut. Neben einem silbernen Funkelkleid gehörten auch goldene Ohrringe zum Outfit der Halloween-Liebhaberin: Die waren mit ihrem angeheirateten Nachnamen versehen! "Kaulitz", schrie sie auch in der Bildunterschrift ihr Glück in die Welt hinaus.

Heidi ist übrigens nicht die einzige Ehefrau, die ihre tiefen Gefühle mit personalisiertem Schmuck zelebriert. Auch Hailey Bieber (22) trägt Justins (25) Nachnamen seit ihrer standesamtlichen Trauung um September 2018 an einer Kette um den Hals!

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / haileybieber Hailey Biebers Kette

