Bei Ciara (34) heißt es klotzen, statt kleckern! Die US-amerikanische Sängerin feierte am gestrigen Freitag ihren 34. Geburtstag. Seit drei Jahren ist sie mit Football-Profi Russell Wilson (30) verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter mit dem Sportler. Zu ihrem Ehrentag ließ sich der Quarterback der Seattle Seahawks nun etwas ganz Besonderes einfallen. Er mietete Ciara eigens eine Jacht als Kulisse für ein festliches Dinner!

Auf Instagram teilte die "Like a Boy"-Interpretin einige Schnappschüsse ihrer Geburtstagsparty. Auf der Bilderreihe sieht man das Ehepaar innig umschlungen auf einem Steg vor einer Jacht stehen. Der Weg und auch das Boot sind mit weißen und rosa Blumen geschmückt. Außerdem sind an dem Schiff Luftballons mit dem Schriftzug "Happy Birthday" zu erkennen. "Genau hier möchte ich an meinem Geburtstag sein. Babe, du bist der beste Planer! In deinen Armen zu sein, ist alles, was ich brauche", bedankte sich das Model unter dem Post bei ihrem Mann.

Russell scheute auch ansonsten keine Kosten und Mühen, um seiner Angebeteten einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Das Pärchen reiste scheinbar mit einem Privatjet zu dem romantischen Date an. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Foto, auf dem sie beim Besteigen der Maschine zu sehen ist.

