Welches Kostüm hat sich Heidi Klum (46) in diesem Jahr ausgedacht? Jährlich zu Halloween schmeißt die Germany's next Topmodel-Jurorin eine extravagante Party – und jedes Mal ist ihr Kostüm ein echter Hingucker! Ob als Werwolf, als Affe oder als alte Frau – Heidi scheut für ihre Halloween-Looks keine Kosten und Mühen. Auch in diesem Jahr soll es wieder aufwendig werden. Jetzt gibt Heidi einen ersten Einblick in ihre schaurig-schöne Verkleidung!

Auf Instagram teilt die vierfache Mutter einen Clip, in dem sie mit einer Gummi-Kappe posiert, die aussieht wie ein Gehirn. Dazu schrieb sie vielsagend: "Fünf Tage bis Halloween". Ganz klar also: Der Hirn-Look gehört zu ihrer diesjährigen Verkleidung. Die blaue Farbe der ungewöhnlichen Kopfbedeckung scheint allerdings bloß ein Kamera-Filter zu sein. Geht Heidi also tatsächlich als Alien? Das haben ihre Fans jedenfalls vermutet, als die 46-Jährige vor einigen Tagen ein Video teilte, in dem ihre Maske modelliert wurde.

Ob sich Heidi und ihr Ehemann Tom Kaulitz (30) wieder für ein Partnerkostüm entschieden haben, ist nicht bekannt. Im vergangenen Jahr saßen beide stundenlang in der Maske, um sich in Shrek und Fiona zu verwandeln. Das wollte die Blondine ihrem Liebsten dieses Mal ersparen: "Meins wird zehn Stunden dauern, aber Toms wird einfacher sein", erklärte sie vor Kurzem in einem Interview.

