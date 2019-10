Gerda Lewis (26) und Tim Stammberger (25) scheinen sich und ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben! Nachdem die Beziehung zwischen der amtierenden Bachelorette und Rosen-Boy Keno Rüst bereits nach wenigen Monaten gescheitert war, hat es nun offenbar wieder mit dem Zweitplatzierten der Kuppelshow gefunkt. Erste Bilder zeigen die beiden Turteltauben verliebt im französischen Straßburg – und das, obwohl Gerda vor wenigen Wochen im Promiflash-Gespräch noch behauptet hatte: Sie hätte Tim das Herz brechen müssen.

In der vorletzten Ausgabe des Formats hatte Tim die Rose der Beauty abgelehnt. Gegenüber Promiflash zeigte sich Gerda beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening davon ziemlich erleichtert: "Ich finde alles super, wie es gekommen ist. Ich denke, für Tim war das auch die richtige Entscheidung." Die ehemalige GNTM-Kandidatin gab in dem Interview zu, dass sie sich am Ende sowieso für Keno entschieden hätte – und dem Polizisten deshalb vielleicht das Herz gebrochen hätte. "So hat er mit das auch ein bisschen genommen, dass ich ihn nicht verletzen musste", plauderte sie aus.

Während sich Gerda offenbar im Finale nicht für den 25-Jährigen entschieden hätte, hatten seine Gründe für die Verweigerung der Schnittblume nichts mit mangelnden Gefühlen zu tun. In der Nacht der Rosen erklärte er gegenüber Gerda: "Ich war mir nicht sicher, ob deine Gefühle oder deine Emotionen nicht vielleicht schon für einen der anderen beiden reserviert sind." Weil er vermutet hatte, dass das Herz der Schnittblumen-Verteilerin bereits für Konkurrent Keno geschlagen hatte, hat Tim nicht den nächsten Schritt gehen und die Familie der Herzensdame kennenlernen wollen.

Promiflash "Die Bachelorette"-Gerda Lewis und ihr Zweitplatzierter Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Promiflash Tim Stammberger und Gerda Lewis im Oktober 2019

Instagram / tim_stammberger "Die Bachelorette"-Kandidat Tim Stammberger

