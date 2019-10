Was für ein romantischer Staffelauftakt! Am heutigen Sonntag ging die beliebte Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick in eine neue Runde – und schon in Folge eins haben sich die ersten zwei Singles getraut. Cindy (31) und Alexander schlossen den Bund fürs Leben. Und obwohl sich die Marine-Soldatin und der Unternehmer noch gar nicht kannten, war es für beide wohl tatsächlich der bisher schönste Tag im Leben.

"Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe – sie sah aus wie eine Prinzessin. Das war der Wahnsinn. Ich musste erst realisieren, das ist meine Braut, die da kommt", schwärmte Alex. Und auch Cindy war beim Anblick ihres Zukünftigen hin und weg und vergoss sogar ein paar erste Tränchen. "Das habe ich gar nicht verdient. Er sieht aus wie ein Bräutigam", flüsterte sie ihrem Vater zu. Als sie Alex dann endlich in die Arme schließen durfte, schien die Chemie auf Anhieb zu stimmen. Das ist auch den Gästen nicht entgangen. "Die haben sofort miteinander connected. Die haben die ganze Gesellschaft vergessen. Ich glaube, die haben auch vergessen, dass sie gerade heiraten", erzählte Alex' Trauzeuge.

Als die Turteltauben dann endlich offiziell Mann und Frau waren, gab es kein Halten mehr und es kam zum ersten Kuss. "Es hat sich angefühlt, als hätte ich noch nie einen anderen Mann geküsst. Es hat sich angefühlt, als hätte ich ihn schon seit zehn Jahren geknutscht", freute sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Und auch Alex war sich sicher: "Wenn es Liebe auf den ersten Blick gibt, wenn es Verliebtsein auf den ersten Blick gibt, dann war es das."

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und ihr Stiefvater bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

