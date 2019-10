Wilde Liebesfahrt: Schon seit acht Jahren gehen Kate Bosworth (36) und ihr Liebster Michael Polish (48) gemeinsam durchs Leben, nachdem sich die beiden 2011 am Set des Liebesfilms “Big Sur” kennengelernt hatten. Und auch heute noch, nach bereits sechs Jahren Ehe, sind die Schauspielerin und der Regisseur unzertrennlich. Der süße Beweis: Gerade erst wurden sie knutschend in einer Achterbahn im kalifornischen Disneyland gesichtet.

Das Paar besuchte den Freizeitpark am Dienstag, um Michaels 49. Geburtstag zu feiern. Arm in Arm und ganz casual gekleidet schlenderten sie durch den Park und küssten sich den Paparazzi-Aufnahmen zufolge immer wieder liebevoll. Auch in einem der zahlreichen Fahrgeschäfte zeigten sie sich ihre Liebe: In der Achterbahn “Space Mountain” ließen sie sich von der Kamera im Fahrgeschäft ablichten, während sie sich an der Spitze des Zuges mit geschlossenen Augen küssten.

In einem Interview mit der britischen Ausgabe von Marie Claire erklärte Kate einst: “So viele Leute kommen sich am Filmset näher, da fragt man sich, ob es wirklich echt ist.” Beide hätten daher die Dreharbeiten von “Big Sur” abgewartet, um ganz sicher zu sein, dass sie füreinander bestimmt sind. Die aktuellen Liebesfotos beweisen mehr als eindeutig: Das Warten auf die große Liebe hat sich definitiv gelohnt.

Getty Images Michael Polish und Kate Bosworth

Anzeige

Getty Images Kate Bosworth und Michael Polish

Anzeige

Getty Images Michael Polish und Kate Bosworth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de