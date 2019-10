Kate Beckinsale (46) legt einen wahren Wow-Auftritt hin. Die Schauspielerin gehört wohl zu den bekanntesten Gesichtern in Hollywood und stellte ihr Talent bereits in diversen Rollen unter Beweis. Sie spielte beispielsweise in "Underworld" einen Vampir und verzauberte in dem Kriegsdrama "Pearl Harbor" als Krankenschwester. Nun hat sich Kate aber einen ganz anderen Charakter ausgesucht: Zu Halloween verkleidet sie sich als die 1993 verstorbene Hollywood-Diva Audrey Hepburn (✝63).

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Van Helsing"-Darstellerin jetzt einen Schnappschuss von ihrem Kostüm. Auf dem Foto trägt sie ein langes schwarzes, eng geschnittenes Kleid, einen großen schwarzen, runden Hut, dazu schwarze Handschuhe und eine Perlenkette. Zu dem Outfit kombiniert sie außerdem schwarze Plateau-Schuhe und hält eine lange Zigarette in der Hand. Das Bild zeigt die Beauty in einem Supermarkt, wo sie sich in einem Regal eine Packung Süßigkeiten anschaut. Mit dem Look zollt Kate Audreys Rolle in dem Film "Frühstück bei Tiffany" von 1961 Tribut.

Neben Kate posiert deren Kumpel Jonathan Voluck. Er ist als Elton John (72) verkleidet und trägt einen silbernen Glitzer-Overall samt Oversize-Sonnenbrille. Zu dem Post schrieb Kate: "Brich mir nicht das Herz" und bezogt sich damit auf den berühmten Song des Popstars.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale als Audrey Hepburn

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Getty Images Kate Beckinsale in New York, 2019

