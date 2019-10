Wayne Carpendale (42) und sein Sohn Mads sind ein Herz und eine Seele! Seit Mai 2018 ist der Schauspieler stolzer Vater des kleinen Sprösslings. Dieser stellt den Alltag des Moderators ordentlich auf den Kopf. Im Netz teilt er regelmäßig Schnappschüsse mit dem süßen Wonneproppen: ob beim Ausflug im Park, entspannt im Pool oder beim Besuch auf dem Oktoberfest. Ein neuer Post lässt das Vater-Sohn-Duo hoch hinausblicken.

Bei den Männern im Hause Carpendale stand ein actionreicher Sport-Tag auf dem Programm: Waynes neuer Post bei Instagram zeigt ihn und den kleinen Mads tobend auf einem Klettergerüst. "Kinder sollten dafür arbeiten, dass sie ihren Eltern ein Bussi geben dürfen", scherzte der Ehemann von Annemarie Carpendale (41). So musste sich Mini C fast auf die Zehenspitzen stellen, um seinem Daddy einen Kuss auf die Wange zu drücken. In so schwindelerregender Höhe ganz schön mutig von dem kleinen Knirps!

Langweilig wird es der dreiköpfigen Familie offensichtlich nicht. Erst vor wenigen Tagen teilte Papa Wayne eine Aufnahme seines Kindes auf Entdecker-Tour: In einem unbeaufsichtigten Moment hatte der Nachwuchs bunte Zuckerstreusel gefunden und diese kurzerhand auf dem Boden verteilt.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale im Januar 2013

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Mads Carpendale im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de