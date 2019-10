Strahlende Gesichter beim Carpendale-Trio! Seit der Geburt von Söhnchen Mads gehen Annemarie (41) und ihr Mann Wayne (42) seit Mai 2018 als kleine Familie durchs Leben. Der Schauspieler und die Moderatorin versorgen ihre Community regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen der drei – sei es wie kürzlich auf dem Oktoberfest oder beim Ausflug in den Bergen. Auch der neueste Post lässt einem wieder ganz warm ums Herz werden.

Sie genossen die diesjährig vielleicht letzten milden Temperaturen in München in vollsten Zügen: Wayne teilte bei Instagram den sonnigen Moment mit seinen zwei Lieblingsmenschen. Die Aufnahme zeigt den stolzen Papa mit Sprössling Mads an der Brust und Mama Anni dahinter. Auch wenn der Großteil des Baby-Gesichts verdeckt ist, kann an den Mundwinkeln ein Lächeln entdeckt werden – alle drei Carpendales strahlen also bis über beide Ohren. "Ein Tag ohne Sonne ist wie die Nacht", schrieb Wayne dazu. Ob er damit nicht nur das super Wetter, sondern auch seinen Sonnenschein Mads meinte? Zumindest trägt der Wonneproppen ein sonnengelbes Mützchen.

Auf einem weiteren der kürzlich entstandenen Bildern war sogar der komplette Carpendale-Clan über drei Generationen vertreten. Neben der jungen Family waren auch Oma Claudia und Opa Howard (73) mit seiner neuen Frau mit von der Partie. Würdet ihr euch über mehr niedliche Posts von Wayne und seinen Liebsten freuen? Am Ende des Artikels könnt ihr abstimmen.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn, Oktober 2019

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrer Familie, September 2019

