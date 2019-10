Noah Cyrus (19) lässt die Maske fallen! Genau wie ihre berühmte Schwester Miley (26) steht die junge Sängerin seit Kindestagen im Rampenlicht und zieht damit alle Augen auf sich. Kein Wunder, dass dabei viele private Momente ungewollt in die Medien gelangen, wie etwa die Trennung von ihrem Ex Lil Xan (23). Mit einem schwierigen Teil ihres Lebens geht die Musikerin aber gezielt in die Öffentlichkeit: Sie bekennt sich dazu, dass sie seit Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen hat!

Erst kürzlich in der The Late Late Show with James Gorden offenbarte die 19-Jährige: "Ich leide seitdem ich zehn oder elf Jahre alt bin an Ängsten und Depressionen." Trotz ihrer Schwierigkeiten wolle sie diese seelischen Belastungen aber nicht mehr über ihr Leben bestimmen lassen – so wie es all die Jahre zuvor noch war. Zudem hätte sie schon immer ihre Bekanntheit nutzen wollen, um über dieses Thema zu sprechen und mit ihren Erfahrungen anderen Menschen zu helfen.

Noah ist nicht die einzige Prominente, die offen über ihren seelischen Gesundheitszustand spricht. Auch Kristen Bell (39) brach vor Kurzem erst ihr Schweigen und gab Women's Health ein ehrliches Interview: "Ich gebe das Bild von diesem quirligen, aufgeschlossenen Mädchen ab, das mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen scheint. Aber ich hatte nie darüber gesprochen, dass es an manchen Tagen überhaupt nicht so ist", gab die Schauspielerin zu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

