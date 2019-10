Klaudia Giez (23) steckt gerade mitten im Training für Dancing on Ice! Ab dem 15. November wird die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in der Eiskunstlaufshow neben neun anderen Promis antreten. Ihr sehnlichster Wunsch: den Titel mit nach Hause zu nehmen. Schon jetzt gibt die Beauty alles auf dem Eis und bekommt die körperlichen Auswirkungen des harten Trainings deutlich zu spüren.

Klaudia verriet Promiflash bei der NYX Halloween Party in Berlin, dass sie sich schon zahlreiche kleinere Verletzungen zugezogen habe: "Ich falle immer wieder hin und hab schon ganz viele blaue Flecken und da fragt Felipe sich immer: 'Okay, ist das jetzt vom Eis oder was ist passiert?'" Außerdem seien ihre Füße wegen der engen Schlittschuhe mit Abdrücken und Blasen übersät. "Es ist ein sehr, sehr risikofreudiger Sport", resümierte die 23-Jährige.

Die täglichen anspruchsvollen Übungsstunden seien auch für Klaudias Beziehung eine Herausforderung: "Felipe muss mich gerade wirklich in den schlimmsten Phasen erleben. Ich bin wirklich sehr, sehr gestresst und komme an meine Grenzen, weil es schon ziemlich viel ist." Die Influencerin sei sich aber sicher, dass ihr Liebster das auf jeden Fall ertragen werde.

© SAT.1/Marc Rehbeck Klaudia Giez, Kandidatin bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Actionpress/ Nitzsche, Christian Klaudia Giez bei der NYX Halloween Party in Berlin, 2019

Anzeige

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez mit ihrem Verlobten Felipe Simon, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de