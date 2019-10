Hat Tyra Banks (45) einen neuen Mann ihrer Seite? Das Topmodel wurde in den vergangenen Wochen wiederholt in derselben Begleitung gesichtet: Zusammen mit Unternehmer Louis Bélanger-Martin war die US-Amerikanerin zunächst im August in Los Angeles gesehen und einen Monat später bei einer gemeinsamen Kaffee-Pause in Santa Monica beobachtet worden. Die Spekulationen um diese vermeintliche neue Liebesbeziehung nehmen jetzt erneut Fahrt auf: Das TV-Gesicht und der Kanadier zeigten sich turtelnd in New York!

Die 45-Jährige wurde laut Page Six mit ihrem Vielleicht-Freund am Mittwoch bei einem Abendessen gesichtet, bei dem die zwei sehr vertraut gewirkt hätten. "Die beiden waren auf jeden Fall auf einem romantischen Date", ist ein Insider überzeugt. Bereits einen Tag zuvor hatten die Schauspielerin und Louis dasselbe Restaurant besucht, in legeren Klamotten und dieses Mal allerdings in Begleitung einer dritten Person.

Über Tyras Liebesleben ist ansonsten nicht allzu viel bekannt. Ihr letzter öffentlich bekannter Partner war Erik Asla gewesen. 2017 war ihre Beziehung nach vier Jahren zerbrochen. Die Laufstegschönheit und der norwegische Fotograf sind Eltern eines gemeinsamen Sohns namens York Banks Asla, der durch eine Leihmutter zur Welt gebracht worden war.

Getty Images Tyra Banks 2018

Getty Images Topmodel Tyra Banks

Splash News Tyra Banks und Erik Asla 2015

