Seit Donnerstag dürfen sich die Sturm der Liebe-Fans über ein neues Gesicht am Fürstenhof freuen: Schauspielerin und Synchronsprecherin Bettina Redlich spielt in der Telenovela eine Gastrolle und verkörpert Marianne Achleitner, die Mutter von Tierarzt und Bürgermeister Henry Achtleitner (Patrick Dollmann, 37). Die Österreicherin sorgt in dem Fünf-Sterne-Hotel für allerhand Trubel: Denn die 55-Jährige ist mit Henrys Freundin Jessica (Isabell Ege, 32) überhaupt nicht einverstanden!

Bettina alias Marianne ist wegen einer Ausstellung in Bichlheim. Als sie merkt, dass ihr Sohn mit einer Kosmetikerin zusammen ist, plant sie, die beiden auseinander zu bringen. Diesen Umstand nehmen Henry-Darsteller Patrick und seine TV-Mutter Bettina in einem Vorstellungs-Clip auf Instagram aufs Korn: "So, herzlich willkommen. Darf ich vorstellen? Meine Mutter, die mir das Leben zur Höhle macht und mir schon die eine oder andere Freundin vergrault hat", erzählt der Schauspieler auf der Foto- und Videoplattform. "Es war ja auch noch nicht die Richtige dabei, mein Zwerg", kontert die Serien-Darstellerin direkt.

Bettina war vor ihrem Auftritt bei "Sturm der Liebe" schon in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen. So spielte sie unter anderem in dem Format "Dahoam is Dahoam" mit und verkörperte von 2012 bis 2014 die Figur Dr. Ella Westenrieder. Außerdem gehören Tatort, In aller Freundschaft und "Herzflimmern – Die Klinik am See" zu ihrer Filmografie.

ARD/Christof Arnold Isabell Ege und Bettina Redlich in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Bettina Redlich und Patrick Dollmann, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Bettina Redlich bei "Sturm der Liebe"

