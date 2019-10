Sollten die Fans sich wieder Sorgen um Ben Affleck (47) machen? Der Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit sich zu kämpfen gehabt: Nach seiner Trennung von Jennifer Garner (47) erregte der mehrfache Oscar-Preisträger wiederholt mit Alkohol-Eskapaden Aufsehen. 2018 begab er sich in eine Entzugsklinik. Im August feierte der ehemalige Batman-Darsteller, seit einem Jahr trocken zu sein, doch nun deuten Aufnahmen darauf hin, dass der 47-Jährige seine Abstinenz beendet habe: Videos und Fotos zeigen Ben anscheinend volltrunken torkelnd!

In einem Clip des US-amerikanischen Boulevard-Magazins TMZ befindet sich der dreifache Vater am Samstagabend auf dem Weg zu einer Halloween-Party. Mit einer weißen Totenkopfmaske und einem Laserschwert bewaffnet sieht man Ben vor einem Wagen mit einigen Fans posieren – auf dem Weg zu einem anderen Auto wankt er hin und her und schafft es anschließend kaum in das Fahrzeug.

Am Sonntag rechtfertigte sich der "Gone Girl"-Star für sein Verhalten: Paparazzi erwischten ihn vor dem Haus seiner Ex-Frau Jennifer und sprachen ihn auf seinen feuchtfröhlichen Abend an – daraufhin gestand Ben: "Das war ein Ausrutscher. Aber das wirft mich nicht aus der Bahn!"

Action Press/Backgrid Ben Affleck auf dem Weg zu einer Halloween-Party, Oktober 2019

ActionPress/Backgrid Ben Affleck auf dem Weg zu einer Halloween-Party, Oktober 2019

Splash News Ben Affleck im Oktober 2019

