Fleisch-Gate bei den Geissens! Aktuell zieht der Luxus-Clan seine Fans wieder jeden Montag vor die Mattscheiben: In der sage und schreibe 18. Staffel der Reality-Doku befinden sich die Jetsetter wieder auf pompöser Weltreise: Nach einem Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ging es für Robert Geiss (55), Göttergattin Carmen (54) und ihre beiden Töchter Shania (15) und Davina (16) von Dubai auf nach Südafrika. In Kapstadt angekommen, packt vor allem Rooobert die kulinarische Entdeckungslust!

Na, ob das seiner Frau und den Kids wohl schmeckt? In Folge drei der Sendung ist der Unternehmer fest entschlossen, die kulturelle Küche für sich zu entdecken. Im Feinkostladen kann Robert Carmen nur leider gar nicht für die Fleisch-Spezialitäten begeistern: "Ich esse keine Antilope!" "Doch! Ich will’s probieren Carmen. Wir haben doch Gäste, du musst das nicht essen." "Du kannst das doch gar nicht zubereiten, du weißt doch gar nicht, wie das geht!" "Doch, das geht. Ich mach Bolognese aus Antilopenfleisch", lässt sich der 55-Jährige aber nicht von seinem Plan abbringen.

Zubereitete Antilope ist offenbar aber noch nicht genug – in den Augen des Geschäftsmanns muss noch eine Beilage her: "Und wir machen einen Krokodil-Salat." "WAS? Ein Krok..." "Krokodil schmeckt wie Chicken", lässt sich Feinschmecker Robert auch hierbei nicht entmutigen. Und so stiftet, würzt und brutzelt Robert voller Euphorie und wer hätte es gedacht: Das italo-afrikanische Menü mit Krokodil, Antilope und sogar noch Springbock kommt bei den Gästen gut an – sogar bei Skeptikerin Carmen!

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Ausstrahlung am Montag, 28. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL2.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Robert Geiss in "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Anzeige

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Carmen Geiss in Kapstadt

Anzeige

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Robert Geiss, Geschäftsmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de