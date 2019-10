Welche Make-up-Trends sind bei den Promis total out? Halloween steht vor der Tür – und zu diesem Anlass sollte mit Schminke nicht gegeizt werden. So lief so manche Bekanntheit bei der NYX Professional Makeup Halloween Party in Berlin in voller Montur und mit aufwendigem Make-up über den Red Carpet, um einen besonders gruseligen Eindruck zu hinterlassen. Doch die Promis verrieten auch: Nicht nur Halloween-Schmink-Looks bringen sie zum Kreischen – auch so manche Alltags-Trends gruseln die VIPs so richtig an!

Promiflash nahm das Event der Kosmetik-Marke direkt zum Anlass, um nachzuhaken, von welchem Beauty-Hype man besser die Finger lassen sollte. Und in einer Sache scheinen sich die Sternchen einig zu sein: Weniger ist mehr! So erklärte Linda Teodosiu (28) ihr No-Go: "Wenn alles too much ist! Ich rede auch von Schönheits-OPs. Ich finde das einfach alles zu viel und ich finde das so schade, es gibt so viele schöne Frauen auf der Welt und irgendwie übertreiben alle. Das gruselt mich an." Für Riccardo Simonetti dürfte es auch wieder ein wenig natürlicher werden: "Ich finde, man sieht ganz ganz viel Make-up, das nur fürs Internet geschaffen wird. Und das sind oft Dinge, wo man sieht, die werden nur für Bilder gemacht und sehen in echt oder in Bewegung gar nicht so sauber aus."

Auch Klaudia Giez (23) wünscht sich weniger Künstlichkeit im Gesicht: "Alle haben irgendwie so komplett aufgespritzte Lippen und übermalte Lippen, was ich halt nicht gut finde." Saskia Beecks (31) fällt da direkt eine aktuelle Technik ein, auf die sie so gar nicht abfährt: "Also ich finde es immer total gruselig, wenn man sich seine Augenbrauen zu abmattiert – dann hat man keine Gesichtskontur mehr", erklärte sie.

Splash News Riccardo Simonetti auf der NYX Halloween Party

ActionPress Klaudia Giez 2019 in Berlin

Splash News Saskia Beecks im Oktober 2019

