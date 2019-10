Am gestrigen Sonntag war es endlich so weit: Hochzeit auf den ersten Blick ist in die nächste Staffel gestartet! Bereits in Folge eins haben sich die ersten beiden Singles getraut: Cindy (31) und Alexander traten gemeinsam vor den Traualtar – und das, obwohl sie sich noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben. Sowohl die Marine-Soldatin als auch der Unternehmer schienen sehr angetan voneinander zu sein. Doch haben die Neu-Eheleute auch die Zuschauer verzaubert?

Die Promiflash-Umfrage, wie das erste Jawort bei den Fans ankam, fiel eindeutig aus. Von 1.073 Votes insgesamt zeigten sich rund 78 Prozent (842 Votes) der Leser total begeistert – sie fanden Cindy und Alex' Hochzeit hoch romantisch und mitreißend! Dennoch gab es paar Gegenstimmen: Rund 21 Prozent (231 Votes) der User fühlten sich nicht wirklich gut unterhalten und fanden das TV-Spektakel etwas übertrieben.

Natürlich kommentierte auch die Twitter-Gemeinde fleißig die erste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Episode. Auch hier zeigt sich ein eindeutiger Trend: "Ich finde, die beiden sehen wirklich toll zusammen aus" und "Ich kann nicht aufhören zu weinen, das ist wirklich total romantisch", zeigten sich zwei Zuschauerinnen gerührt. "Das mit den beiden könnte echt was werden", meint eine weitere.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und ihr Stiefvater bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrer Hochzeit

