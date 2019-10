Die erste Hochzeit auf den ersten Blick-Folge bezauberte die Fans! In der Auftakt-Episode der neuen Staffel wurden Cindy (31) und Alex vermählt und sorgten dabei für etliche Tränenmomente. Eine der schönsten Szenen war wohl der Gang zum Traualtar: Sichtbar aufgeregt stolzierte die Marine-Soldatin am Arm ihres Stiefvaters auf ihren zukünftigen Ehemann zu. Dabei trug sie ein figurbetontes, elfenbeinfarbenes Brautkleid mit viel Spitze. Alex schien dieser Anblick definitiv zu gefallen. Aber was sagen die Zuschauer zu Cindys Outfit?

Eine Promiflash-Umfrage lieferte folgendes Ergebnis: Von insgesamt 7.399 Lesern (Stand: 28. Oktober, 9 Uhr) finden rund 63 Prozent (4.707 Stimmen), dass Cindy fantastisch ausgesehen habe! Der Traum in Weiß traf also den Geschmack der Mehrheit. Die restlichen 2.692 Umfrage-Teilnehmer hätten sich an Cindys Stelle eine andere Robe ausgesucht.

Doch am Ende ist wohl die Hauptsache, dass sich die Braut wohlfühlt und dem Bräutigam ein bisschen die Kinnlade runterfällt. Das ist der ehemaligen Bachelor-Kandidatin eindeutig gelungen: Als Alex Cindy zum ersten Mal auf dem Standesamt zu Gesicht bekam, konnte er sein Glück kaum fassen. "Sie sah aus wie eine Prinzessin. Das war der Wahnsinn. Ich musste erst realisieren, das ist meine Braut, die da kommt", schwärmte der 44-Jährige nach dem Jawort.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und ihr Stiefvater bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de