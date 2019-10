Kylie Jenners (22) Halloween ist in diesem Jahr richtig heiß! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist schon wieder im totalen Kostüm-Fieber. Anstatt sich wie im vergangenen Jahr eine Gruppenverkleidung mit ihren Schwestern auszudenken, hat sie sich dieses Mal mit ihrer BFF Stassie zusammengetan. Kylie und Stassie verkleideten sich als Britney Spears (37) und Madonna (61) – und stellen sogar den berühmten Kuss der beiden nach!

2003 sorgten Britney und Madonna mit ihrem Auftritt bei den MTV Video Music Awards für einen kleinen Skandal. Damals performten sie gemeinsam das Lied "Like a Virgin" und küssten sich am Ende der Performance. Kylie und Stassie präsentierten sich jetzt in ihrer Instagram-Story in einem ähnlichen Look, wie ihn die beiden Pop-Diven damals trugen. Darin tanzen sie zu dem Madonna-Hit – und natürlich durfte auch der Kuss nicht fehlen. Stassie schien damit jedoch nicht gerechnet zu haben. Als Kylie ihr den kleinen Schmatzer aufdrückte, wirkte sie vollkommen überrascht.

Seit einigen Monaten sind Kylie und Stassie unzertrennlich. Gerade erst ließen sich die beiden It-Girls gemeinsam an den Augen operieren. Hättet ihr Kylies und Stassies Kostüm direkt erkannt? Stimmt ab!

Scott Gries/Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Freundin Stassie an Halloween

