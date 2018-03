Was für ein hübsches Baby! Im vergangenen November wurde Entertainer Kevin Hart (38) zum dritten Mal Vater. Sein Sohn Kenzo Kash ist seitdem der ganze Stolz des erfolgreichen Comedians und er zeigt sich auf seinen Social-Media-Kanälen gerne superverschmust mit seinem Nachwuchs. Wer kann es ihm verübeln, denn egal ob im coolen Strampler oder zusammen mit dem Familienhund: Der Wonneproppen ist einfach zuckersüß.

Auf Instagram postete der Amerikaner kürzlich zwei Bilder seines Stammhalters. Für das erste hatte der 38-Jährige Kenzo in einen schwarzen Strampler mit aufgedruckter Goldkette und dem Wort "Gangster Mittagsschläfer" gesteckt. Das Pic wurde zum Netzhit und erreichte beinahe eine Millionen Likes. Für das zweite Foto setzte sich der Schauspieler sein Baby auf den Schoß. Dabei fixiert der Dobermann der Familie den Nachwuchs besonders, weshalb Kevin die Aufnahme entsprechend betitelte: "Ich liebe es, wie beschützend Roxy gegenüber 'Zo' ist. Sie liebt ihn abgöttisch."

Sein Nachwuchs versetzte den Comedian tatsächlich schon vor seiner Ankunft richtig in Ekstase. Weil er dachte, dass seine Frau Eniko Hart (33) in den Wehen liege, brach Kevin sogar ein Radiointerview ab. Am Ende war es allerdings nur falscher Alarm.

Instagram / kevinhart4real Kenzo Kash Hart

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart mit Söhnchen Kenzo und Hund Roxy

Getty Images / Frazer Harrison Eniko und Kevin Hart bei den Critics' Choice Awards 2016

