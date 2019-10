Seit mittlerweile sechs Jahren sind Annemarie (42) und Wayne Carpendale (42) superglücklich verheiratet. Im vergangenen Jahr hieß das Paar dann sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen und könnte seitdem nicht glücklicher sein. Trotz Kind finden die beiden aber immer noch Zeit für Zweisamkeit – so auch an Annemaries Geburtstag: Die Moderatorin wird an ihrem Ehrentag von Wayne mit etlichen Luftballons überrascht!

Am heutigen Dienstag feiert das taff-Gesicht sein 42. Jubiläum und erhält von Ehemann Wayne eine besonders coole Überraschung. Via Instagram teilt die TV-Beauty einen Schnappschuss von sich aus dem Bett vor einer riesigen Ballon-Girlande. "So bin ich aufgewacht", betitelt die Familienmutter die Momentaufnahme – festgehalten von Wayne. Auch dieser meldete sich mit einem Post zum Geburtstag seiner Gattin und macht deutlich, dass er für das Kunstwerk verantwortlich ist: "Der Beweis, dass auch Männer gut blasen können. Happy Birthday, mein kleines Schnullerbäckchen."

Dass das Pärchen noch wie am ersten Tag ineinander verliebt ist, beweisen die beiden nur zu gern ihrer Community. In der Vergangenheit posteten sowohl Wayne als auch Anne verschmuste Paar-Pics – dabei hatte der 42-Jährige seine Liebste das eine oder andere Mal sogar zum Fressen gern. "Auffressen ist blöd... aber sie ist so lecker!", betitelte er einen Schnappschuss.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, Oktober 2019

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale an ihrem 42. Geburtstag

Ot,Ibrahim/ActionPress Annemarie und Wayne Carpendale bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés

