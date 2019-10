Annemarie (41) und Wayne Carpendale (42) sind seit Jahren ein eingeschworenes Team. Erst im vergangenen Jahr krönte das Paar seine Liebe mit dem ersten gemeinsamen Kind. Zweisamkeit kommt seitdem aber nicht zu kurz. Immer wieder teilen die zwei einige süße Momente aus ihrem gemeinsamen Familienleben – so auch erst kürzlich wieder: Beim gemeinsamen Urlaub in den Bergen lassen Annemarie und Wayne ohne Sohnemann Mads so richtig die Seele baumeln!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 41-Jährige vor Kurzem ein paar megaverliebte Bilder von sich und ihrem Mann. Total verschmust trägt der Moderator seine Liebste vor malerischer Landschaft auf Händen. Bei den neusten Schnappschüssen der beiden wird eines wieder einmal ganz deutlich: Annie und Wayne lieben sich noch genauso sehr, wie am ersten Tag!

Erst vor Kurzem genossen die zwei auch eine aufregende Date-Night auf dem Oktoberfest. Mit einem Knutsch-Pic aus dem Taxi zelebrierte das Pärchen den Start des berühmten Volksfestes. "After-Wiesn schon vor der Wiesn", betitelte der 42-Jährige seinen Insta-Beitrag.

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im Juli 2019

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale im September 2019

