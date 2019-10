Mobbing in der eigenen Beziehung! Das englische Model Daisy Lowe (30) sorgt mit seinen knappen Outfits immer wieder gerne für Aufsehen in der Modewelt. Von fehlendem Selbstbewusstsein kann man bei der Tochter von Sänger Gavin Rossdale (53) also wirklich nicht sprechen. Jetzt schockierte die 30-Jährige ihre Fans aber mit einer ziemlich krassen Enthüllung: Sie selbst wurde in der Vergangenheit gemobbt – und das sogar von ihrem eigenen Freund.

Daisy war noch nie ein typisches Skinny-Model – die Engländerin ist eher für ihre heißen Kurven bekannt. In einem Interview mit Mel B. (44) in ihrem The Truth Flirts-Podcast offenbarte sie nun ein schreckliches Erlebnis aus der Vergangenheit. Sie erzählte, dass sie bei ihrem damaligen Freund in die Dusche gestiegen sei. Er sei ihr daraufhin ins Bad gefolgt, habe mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt: "Du siehst so ekelig aus. Du musst echt mal richtig abnehmen, damit du wieder arbeiten kannst." Was besonders hart für die Britin daran war: Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich sowieso nicht gut gefühlt und sie habe deswegen Medikamente nehmen müssen, von denen sie unfreiwillig zugenommen hatte.

Im gleichen Interview berichtete sie auch von einem schlimmen ersten Date mit einem Musiker: Sie habe mit ihm und einem befreundeten Pärchen Musik bei ihr zu Hause gehört und sie hätten getanzt – zunächst hätten sie also einen lustigen Abend verbracht, doch dann tritt Daisy ins Fettnäpfchen. "Meine Freundin und ich gingen hoch, um uns umzuziehen, die Männer blieben unten. Nach einiger Zeit lief plötzlich schlimme Musik. Ich rief runter: 'Was ist mit der Musik passiert? Mit der zerstört ihr ja total den Vibe!'" Was Daisy nicht wusste: Der Song war das Werk ihres Dates, der kurz darauf auch direkt abdampfte, ohne sich zu verabschieden.

Grant Buchanan / SplashNews.com Daisy Lowe auf der London Fashion Week 2019

Anzeige

Lia Toby / WENN Daisy Lowe bei den GQ Men of the Year Awards 2013

Anzeige

Instagram / daisylowe Daisy Lowe, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de