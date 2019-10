Komplette Typverwandlung bei Oksana Kolenitchenko! Bislang ist die 32-Jährige ihrem Markenzeichen immer treu geblieben: Ob bei ihrer DSDS-Teilnahme, diversen TV-Auftritten oder zuletzt ihrem Umzug nach Amerika – die Zweifach-Mama setzte stets auf ihre blonde Mähne. Nur der Schnitt variierte in den vergangenen Jahren. Vor Kurzem trennte sich die Ehefrau von Daniel Kolenitchenko von ihren langen Locken und trägt nun einen frechen Bob. Doch jetzt überraschte die Beauty mit einem neuen Look!

Für ihre Halloweenparty im The Pearl Club in Berlin verwandelte sich die Goodbye Deutschland-Auswanderin in eine goldene Meerjungfrau mit scharfem Dreizack. Passend zu diesem Kostüm musste auch eine andere Haarfarbe her – dank einer Perücke strahlte die Reality-TV-Bekanntheit mit feuerroter Wallemähne! Das Spiel mit der auffallenden Farbe gefiel Oksana offenbar richtig gut: Mit sexy Blick posierte sie vor den Kameras.

Prominenter Besuch durfte bei ihrer Sause selbstverständlich auch nicht fehlen. So war unter anderem Ex-Bachelor Leonard Freier (34) mit Frau Caona dabei. Das Ehepaar hatte sich als cooles Zauberer-Duo verkleidet. Wie Oksana schwor auch Leo auf Fake-Haar – und wartete mit beachtlichem grauen Bart auf!

TVNOW / Sebastian Pfütze Oksana Kolenitchenko bei "Promi Shopping Queen" 2019

Suhr, Andreas; ActionPress Oksana Kolenitchenko auf ihrer Halloweenparty im Club "The Pearl" in Berlin

Suhr, Andreas; ActionPress Leonard Freier, Oksana Kolenitchenko und Caona Freier im "The Pearl"-Club

