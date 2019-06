Schon seit zwölf Jahren passt zwischen Oksana (31) und Daniel Kolenitchenko kein Blatt; gemeinsam geht das deutsche Glamour-Paar durch dick und dünn. Anfang 2018 erfüllten sich die Unternehmer einen ganz besonderen Traum – sie eröffneten gemeinsam einen Club im sonnigen Los Angeles und wanderten wenig später gemeinsam mit ihren Kindern Milan (4) und Arielle (2) sogar nach Kalifornien aus. Obwohl der Haussegen zwischenzeitlich auch mal schief hing, schweben die zwei immer noch auf Wolke sieben, wie ein neuer Post von Oksana beweist!

Auf Instagram teilte die Business-Lady ein altes Pärchen-Bild der beiden. Darauf liegen die Turteltauben eng aneinander gekuschelt am Meer. Oksana trägt einen Burberry-Bikini, ihr Daniel eine blaue Badehose. Beide strahlen über das ganze Gesicht. "Unglaubliche 12 Jahre ist dieses Foto schon alt – wenn ich es sehe, kriege ich direkt wieder Schmetterlinge im Bauch. Ich bin so unendlich verliebt in dich, mein geliebter Daniel – jeden Tag aufs Neue", schwärmt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin in der Bildunterschrift.

Außerdem dankt Oksana ihrem Schatz für zwölf abenteuerliche Jahre und blickt voller Vorfreude auf das, was noch kommt. "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was unsere Zukunft für uns bereithält. Auf die nächsten 50 Jahre, ich liebe dich bedingungslos", bekundet die Power-Frau überglücklich. Bei ihren Fans kommt der Liebes-Post bestens an – die beiden erhielten bereits zahlreiche Glückwünsche und Komplimente wie "Modernes Märchen" oder "So schön".

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kindern Milan und Arielle im Juni 2019 in Los Angeles

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko im Mai 2019 in Beverly Hills

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana, Milan und Daniel Kolenitchenko im Mai 2019 in West Hollywood

