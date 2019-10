Für Jesy Nelsons (28) Bruder endete eine Partynacht blutig, während die Little Mix-Sängerin gerade schwer verliebt ist. Mit ihrem Freund, dem Love Island-Kandidaten Chris Hughes, denkt sie sogar schon ans Heiraten. Bei ihrem Bruderherz sieht das Liebesleben zurzeit offenbar nicht ganz so rosig aus: Johnny ist auf einer Halloween-Party in eine Schlägerei geraten – der Streit hatte angeblich etwas mit seiner Verlobten zu tun!

Wie Daily Mail berichtet, waren der 30-Jährige und seine Verlobte Gabby am Wochenende auf einer Promi-Halloween-Party in London. Ein Zoff zwischen Johnny und einigen anderen Partygästen soll so sehr eskaliert sein, dass Johnny mit einer gebrochenen Nase im Krankenhaus landete. Laut Insidern sei es bei der Auseinandersetzung um Textnachrichten gegangen, die an Gabby geschickt worden seien – der Absender und der Inhalt seien nicht bekannt. Die Polizei ermittele noch in dem Fall, Festnahmen habe es bisher nicht gegeben.

Namentlich nicht genannte Quellen behaupten, dass auch Olympia-Boxer James DeGale in die Schlägerei verwickelt gewesen sei. Der Goldmedaillen-Gewinner stritt dies jedoch ab: "Ich war nicht da. Es hat nichts mit irgendeinem Mädchen zu tun."

Instagram / johnnynelson_ Johnny Nelson mit seiner Verlobten Gabby

Instagram / johnnynelson_ Jesy Nelson und ihr Bruder Johnny mit Freunden

Getty Images James DeGale bei einem Kampf in London, 2019

